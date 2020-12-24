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В Україні намагалися створити фейкові держоргани з контролем з-за кордону

Україна, Четвер 24 грудня 2020 15:49
В Україні намагалися створити фейкові держоргани з контролем з-за кордону
Фото: вилучену зброю (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

СБУ викрила діяльність незаконних органів влади. Вони поширювали матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, були задокументовані факти антиукраїнської діяльності українців, в рамках якої вони створювали фейкові органи влади, називаючи себе "народовладдям". Встановлено, що діяльність угруповання координували з-за кордону.

В рамках обшуків були вилучені магнітні носії інформації, флешки, оргтехніка, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містилися заклики до насильницького повалення конституційного ладу. У деяких фігурантів було виявлено зброю.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Запоріжжі припинили діяльність злочинної групи, яка створювала "альтернативні" органи місцевої влади. Зокрема, вони організували районні ради.

Також, у Хмельницькому Служба безпеки України заблокувала створення фейкової міської ради. Організована група намагалася створити цей орган для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

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