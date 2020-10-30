В Запорожье разоблачили организаторов "фейковых" органов власти

Фото: изъятые во время обыска документы (gp.gov.ua)

В Запорожье прекратили деятельность преступной группы, которая создавала "альтернативные" органы местной власти. В частности, они организовали районные советы.

Об этом сообщае Офис генерального прокурора.

Установлено, что группа лиц пыталась создать псевдогосударственные органы для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали "фейковые" райсоветы. Для их легализации они разработали фиктивные уставы, удостоверения депутатов, печатки, паспорты и прочее. На свою деятельность они также собирали добровольные волонтерские пожертвы на банковские карточки.

Кроме этого, злоумышленники создали страницу в одной из соцсетей с призывами к присоединению граждан к "альтернативным" государственным органам. Организаторы хотели расформировать местные органы госвласти и местного самоуправления в городе. Среди предложений была легализация оружия путем выдачи фиктивных "разрешений".

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранительные органы изъяли печатки псевдо-органов власти, папки с документацией по ним, документы по "Конгрессу общественных объединений", черновики, удостоверения общественной организации "Народный контроль", различные символику и технику.

Следствие идет по ч.1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий).

Сегодня сообщалось, что в Хмельницком Служба безопасности Украины заблокировала создание фейкового городского совета. Организованная группа пыталась создать этот орган для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Как писало РБК-Украина, 25 октября в Сосновке обнаружили самопровозглашенный участковый избирком, который организовал свои выборы параллельно с официальной комиссией. При этом избирателей на участок заманивали музыкой.