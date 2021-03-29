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В Украине пятую неделю подряд фиксируют рост госпитализаций с COVID

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 14:18
В Украине пятую неделю подряд фиксируют рост госпитализаций с COVID Фото: уже заняты более 44 тысяч кроватей для пациентов с COVID (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже пятую неделю подряд фиксируют рост госпитализаций среди больных COVID-19. Сейчас в стране заняты уже более 44 тысяч кроватей для коронавируса.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

По его словам, сейчас в Украине 316 тысяч 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю идет Киев, далее Одесская и Львовская области.

"В "красной" зоне сегодня находятся 10 областей и город Киев. Херсонская область - единственная в "желтой" зоне. Остальные области - в "оранжевой". Пятую неделю подряд фиксируется рост количества госпитализаций", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что всего в Украине введено 75 158 кроватей для пациентов с COVID, из которых заняты уже 44 369.

Напомним, сегодня "красную" зону карантина расширили до 11 регионов - туда попала Черниговская область. При этом лишь в четырех областях не превышен показатель госпитализаций.

Отметим, за вчера в стране подтвердили 8346 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

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Новости Украины Общество госпитализация Денис Шмыгаль Коронавирус
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