В Україні п'ятий тиждень поспіль фіксують зростання госпіталізацій з COVID

В Україні вже п'ятий тиждень поспіль фіксують зростання госпіталізацій серед хворих COVID-19. Зараз в країні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок для коронавірусу.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Офіс президента .

За його словами, зараз в Україні 316 тисяч 777 активних хворих COVID-19. На першому місці за цим показником іде Київ, далі Одеська та Львівська області.

"В "червоній" зоні сьогодні знаходяться 10 областей і місто Київ. Херсонська область - єдина в жовтій зоні. Інші області - в "помаранчевій". П'ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що всього в Україні введено 75 158 ліжок для пацієнтів з COVID, з яких зайняті вже 44 369.