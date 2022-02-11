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В Украине пройдут учения резервистов и сил теробороны: в ВСУ назвали сроки

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине могут пройти масштабные учения резервистов и Сил территориальной обороны. Их планируется провести в марте при достижении благоприятных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

"При своевременном достижении необходимых условий в марте могут быть начата масштабная военная подготовка резервистов и военнообязанных Сил территориальной обороны с привлечением граждан по административно-территориальному принципу", - цитирует Офис президент заявление главкома на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

Отмечается, что Залужный призвал руководителей местных органов власти оказать содействие в проведении этих мероприятий. Главнокомандующий также добавил, что необходимо подготовить до двух миллионов мотивированных украинцев, которые готовы защищать свой дом, семью и страну.

Напомним, Верховная рада одобрила закон, разрешающий добровольцам сил территориальной обороны применять собственное оружие.

Отметим, в Украине утвердили порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и боеприпасов к нему при выполнении задач теробороны.

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Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины