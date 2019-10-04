В Украине на выходных ожидается резкое похолодание и снег

Погода в Украине на выходных резко ухудшится, синоптики передают дожди, резкое понижение температуры воздуха и снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В пятницу днем пройдут периодические дожди, ожидается температура +7+12 градусов, а ночью местами до нуля или до "минусов".

В субботу на юго-востоке и на Востоке Украины будет еще тепло + 20 градусов, а в воскресенье там похолодает до +12+16 градусов. В понедельник на Севере и Западе может пролетать мокрый снег. Дожди завтра, 5 октября, наиболее вероятны в западных областях и на Севере.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях и в Днепре предусматриваются дожди. В большинстве областей Центра также будут идти дожди. В Донецкой области завтра ожидается сухая погода.

В Киеве 5 октября будет достаточно прохладно +11+14 градусов днем. Существенные дожди маловероятны. В понедельник будет особенно холодно, ночью до небольшого мороза, днем +5+8 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине резко похолодает. Восток, центр, север и юг Украины сегодня накроют дожди и грозы. В частности, дожди будут в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня погода ухудшится в северных, центральных и южных областях, куда надвигается атмосферный фронт.