В Украине проводят первый пробный квалификационный экзамен магистров

Так, на первую апробацию отобраны специальности 211 "Ветеринарная медицина", 212 "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза", которые реализуются в профильных учреждениях высшего образования.

В тестировании примут участие 603 студентов магистратуры из 11 вузов.

Задание квалификационного экзамена разработано в соответствии с программами ЕГКЭ по специальностям и составлено в виде тестов в формате выбора одного правильного ответа из предлагаемых четырех. Всего: 100 тестовых заданий. Продолжительность ЕГКЭ составляет 120 мин.

Участники, которые не сдадут экзамен, в этом году не будут отчислены. Однако учреждение высшего образования может учитывать результаты во время аттестации студента.

Осенью в этом году запланирована апробация ЕГКЭ по специальностям 081 "Право", 293 "Международное право", 281 "Публичное управление и администрирование", 272 "Авиационный транспорт". В 2022 году ЕГКЭ будет распространен на новые специальности и будет проводиться на уровне бакалавра и профессионального младшего бакалавра.