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В Украине проводят первый пробный квалификационный экзамен магистров

Автор: РБК-Украина

В Украине 19 и 20 мая состоится первое пробное проведение аттестации студентов немедицинских специальностей в форме единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ). Его проводят для студентов магистратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Так, на первую апробацию отобраны специальности 211 "Ветеринарная медицина", 212 "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза", которые реализуются в профильных учреждениях высшего образования.

В тестировании примут участие 603 студентов магистратуры из 11 вузов.

Задание квалификационного экзамена разработано в соответствии с программами ЕГКЭ по специальностям и составлено в виде тестов в формате выбора одного правильного ответа из предлагаемых четырех. Всего: 100 тестовых заданий. Продолжительность ЕГКЭ составляет 120 мин.

Участники, которые не сдадут экзамен, в этом году не будут отчислены. Однако учреждение высшего образования может учитывать результаты во время аттестации студента.

Осенью в этом году запланирована апробация ЕГКЭ по специальностям 081 "Право", 293 "Международное право", 281 "Публичное управление и администрирование", 272 "Авиационный транспорт". В 2022 году ЕГКЭ будет распространен на новые специальности и будет проводиться на уровне бакалавра и профессионального младшего бакалавра.

Напомним, 11 мая стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру. Речь идет о едином вступительном экзамене по иностранному языку и едином профессиональном вступительном испытании.

Ранее сообщалось, что МОН перенесло регистрацию на поступление в магистратуру.

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