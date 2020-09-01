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В Украине проверят предприятия, которые сократили работников во время карантина

Автор: Александр Белоус

Проверят предприятия, которые скрывают реальное количество работающих

С 1 сентября 2020 года в Украине начнутся проверки работодателей с самым высокими риском применения незадекларированного труда. Это субъекты, у которых объем предоставленных услуг не соответствует фактической численности наемных работников, у которых произошло уменьшение количества наемных работников во время карантина и отсутствует положительная динамика трудоустройства после смягчения карантинных мероприятий, а также те, которые скрывают трудовые отношения, заменяя их другими видами гражданских или хозяйственных отношений

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

Как отмечают в пресс-службе, действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками:

  • Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.
  • Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.
  • Финансовая ответственность: штраф от 47230 грн. к 141690 грн.

Напомним, по состоянию на 20 августа 2020 года статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев. Это на 77% больше чем на эту же дату прошлого года - 276 тысяч.

По данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.

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