В Украине проверят все действующие указы, подписанные Януковичем, - СНБО

В Украине проверят все действующие указы, которые были подписаны бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Документы проверят на предмет угроз нацбезопасности Украины.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения, подписанные Виктором Федоровичем Януковичем, в прошлом - президентом Украины, который осужден по 111 статье (государственная измена). Приговор уже вступил в силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сегодня действуют, на предмет опасности национальной безопасности Украины", - сообщил Данилов. Он отметил, что задачу по анализу документов уже получили сегодня от СНБО соответствующие органы.