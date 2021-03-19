В Украине проверят все действующие указы, подписанные Януковичем, - СНБО

В Украине проверят все действующие указы, которые были подписаны бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Документы проверят на предмет угроз нацбезопасности Украины.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов
"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения, подписанные Виктором Федоровичем Януковичем, в прошлом - президентом Украины, который осужден по 111 статье (государственная измена). Приговор уже вступил в силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сегодня действуют, на предмет опасности национальной безопасности Украины", - сообщил Данилов.
Он отметил, что задачу по анализу документов уже получили сегодня от СНБО соответствующие органы.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство - 99% уже являются гражданами Российской Федерации", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.
СНБО сегодня также объявила санкции против компаний в сфере пользования недрами. В общем ввели санкции против 19 компаний. Они начинают действовать с сегодняшнего дня.
В начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, которые предали Украину.