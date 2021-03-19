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СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича и Азарова

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 19:12
СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича и Азарова Фото: Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рекомендовал Совету нацбезопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупации Крыма и Донбасса. В частности, ввести санкции против Виктора Януковича и Николая Азарова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме президента беглого и бывшего премьера, санкции могут коснуться бывших министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

"Защита нацбезопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить", - заявил Баканов.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский наложил санкции на экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главу СБУ Александра Якименко. Под санкции попали еще ряд военных, которые предали Украину.

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