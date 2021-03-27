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В Украине проверят все АЗС для детенизации рынка

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют провести проверку всех автозаправочных станций. Проверки осуществят в рамках борьбы с детенизацией рынка нефтепродуктов.

Об этом на встрече с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает пресс-служба Минрегиона.

"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", - отметил Чернышов.

Министр отметил, что ежегодно от деятельности нелегальных АЗС Украина теряет миллиарды.

"Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине активизируют борьбу с нелегальным оборотом топлива.

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Новости Украины Министерство регионального развития и строительстваАЗСпроверка
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