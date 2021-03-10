Правительство усилит борьбу с нелегальным оборотом топлива: что планируют сделать

В Украине активизируют деятельность межведомственных рабочих групп в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти группы проводят ежедневный мониторинг цен на горючее в каждом районе.

Об этом говорилось на совещании 10 марта, с участием представителей различных ведомств, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале .

Он сообщил, что в совещании приняли участие представители Минэкономики, Минрегиона, Офиса президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов

Напомним, под данным Минэкономики, на 29 января 2021 года средняя цена бензина марки А-95 в Украине составила 25,94 гривен за литр. С июня прошлого года цена выросла на 19%, или на 4,08 грн за литр.

Как писало РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.