В Україні перевірять усі АЗС для детінізації ринку

В Україні планують провести перевірку всіх автозаправних станцій . Перевірки здійснять в рамках боротьби з детінізацією ринку нафтопродуктів.

Про це на зустрічі з керівництвом "Нафтогазової асоціації України" заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає прес-служба Мінрегіону .

"У результаті спільної роботи повинна бути припинено діяльність всіх нелегальних автозаправних станцій. Продовжується робота по виявленню незаконного обігу пального. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку", - зазначив Він.

Міністр зазначив, що щороку від діяльності нелегальних АЗС Україна втрачає мільярди.

"Наші стратегічні завдання - закрити тіньовий ринок палива, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на паливо", - додав він.