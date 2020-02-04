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В Україні перевірять 200 підприємств-забруднювачів

Новини » Політика     04.02.2020 - 14:09
В Україні перевірять 200 підприємств-забруднювачів
Ілюстративне фото (gmk.center)

Перевірки будуть проводити із залученням ЗМІ

Державна екологічна інспекція перевірить 200 підприємств, які є лідерами по забрудненню навколишнього середовища в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс віце-прем'єра з питань євроінтеграції Дмитра КулебиFacebook.

Повідомляється, що перевірять 200 компаній по всій Україні, які найбільше забруднюють навколишнє середовище. При цьому перевірять як державні, так і приватні підприємства.

"Порушників чекає дисциплінарна, адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність. Крім того, підприємства повинні компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості природних ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Перевірки будуть проводити із залученням ЗМІ, щоб процес був максимально прозорим і відкритим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі запускають Офіс контролю викидів. Цей офіс буде збирати інформацію і здійснювати екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах. Крім того, співробітники офісу будуть супроводжувати перевірки найбільших підприємств країни.

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