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В Украине провели еще одни испытания беспилотника Bayraktar. Летал под действием РЭБ

Автор: Сергей Пышкин

В Украине во второй раз прошли успешные испытания оперативно-тактического средневысотного беспилотника БпАК Bayraktar. На этот раз специалисты использовали современные средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Согласно сообщению, в ходе испытаний, специалисты сообщили об успешном противодействии турецкого БпАК Bayraktar современным средствам радиоэлектронной борьбы. Согласно результатам, беспилотный аппарат боевых возможностей можно использовать в условиях современной войны.

Также, руководство Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники настаивает на том, чтобы проводить соответствующие испытания турецкого аппарата на регулярной основе, используя во время экспериментов усовершенствованные отечественные, или же приобретении иностранные средства радиоэлектронной борьбы.

Фото: в Украине успешно испытали БпАК Bayraktar с применением средств РЭБ (НИИ ВС ВВТ, Facebook)

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