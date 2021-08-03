RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні провели ще одні випробування безпілотника Bayraktar. Літав під дією РЕБ

Автор: Сергій Пишкін

В Україні вдруге пройшли успішні випробування оперативно-тактичного середньовисотного безпілотника БпАК Bayraktar. Цього разу фахівці використовували сучасні засоби радіоелектронної боротьби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в ході випробувань, фахівці повідомили про успішну протидію турецького БпАК Bayraktar сучасним засобам радіоелектронної боротьби. Відповідно до результатів, безпілотний апарат бойових можливостей можна використовувати в умовах сучасної війни.

Також, керівництво Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки наполягає на тому, аби проводити відповідні випробування турецького апарату на регулярній основі, використовуючи під час експериментів вдосконаленні вітчизняні, або ж придбанні іноземні засоби радіоелектронної боротьби.

Фото: в Україні успішно випробували БпАК Bayraktar із застосуванням засобів РЕБ (ДНДІ ВС ОВТ, Facebook)

Читайте РБК-Україна в Google News
полигонВСУУкраїна