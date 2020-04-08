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В Украине проведут эксперимент по дистанционной оплате пенсионерами за ЖКУ

Новости » Финансовый кризис 2020     08.04.2020 - 14:11
В Украине проведут эксперимент по дистанционной оплате пенсионерами за ЖКУ
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Каждый пенсионер будет информирован о возможности оплатить за коммунальные услуги

Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит экспериментальный проект дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение было принято 8 апреля.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, экспериментальный проект будет внедрен при содействии банков.

"Мы вводим при содействии 43 уполномоченных банков экспериментальный проект, которым предлагаем инструменты для осуществления дистанционной оплаты за ЖКХ не выходя из дома", - сказала она.

По ее словам, каждый, кто получает пенсию или социальные выплаты, будет информирован о возможности оплатить коммунальные услуги через банковские учреждения или "Укрпошту". Кроме того, "Укрпошта" будет обеспечивать возможность оплачивать ЖКУ или непосредственно у почтальона во время получения денежной помощи или через телефон горячей линии "Укрпошты".

"Кроме того, мы хотим, чтобы "Укрпошта" доставляла средства домой тем получателям пенсий и денежной помощи, которые ранее получали в отделениях "Укрпошты". А сейчас мы хотим, чтобы это было или домой или через банковское учреждение - через денежный перевод", - заявила Лазебная.

Министр также отметила, что правительством будет создана информационная платформа "Помощь рядом"

"В этом постановлении правительство рекомендует банкам создать возможности для снятия наличных в торговых сетях через платежные терминалы получателям пенсий с банковских карт. Главная наша идея в этом постановлении: мы создаем информационную платформу "Помощь рядом". Это такой централизованный банк данных всех потребностей людям, которые сегодня находятся дома", - добавила она.

Напомним, в Украине задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

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