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В Україні проведуть експеримент із дистанційної оплати пенсіонерами за ЖКП

Новини » Фінансова криза 2020     08.04.2020 - 14:11
В Україні проведуть експеримент із дистанційної оплати пенсіонерами за ЖКП
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кожен пенсіонер буде інформований про можливості оплатити за комунальні послуги

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує експериментальний проект дистанційної оплати житлово-комунальних послуг. Відповідне рішення було ухвалено 8 квітня.

Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, експериментальний проект буде запроваджений за сприяння банків.

"Ми запроваджуємо, за сприяння 43 уповноважених банків експериментальний проект, яким пропонуємо інструменти для здійснення дистанційної оплати за ЖКХ не виходячи з дому", - сказала вона.

За її словами, кожен, хто отримує пенсію або соціальні виплати буде інформований про можливості оплатити за комунальні послуги через банківські установи або "Укрпошту". Крім того, "Укрпошта" буде забезпечувати можливість сплачувати ЖКП або безпосередньо у листоноші під час отримання грошової допомоги або через телефон гарячої лінії "Укрпошти".

"Крім того, ми хочемо, щоб "Укрпошта" доставляла кошти додому тим одержувачам пенсій і грошової допомоги, які раніше отримували у відділеннях "Укрпошти". А зараз ми хочемо, щоб це було або додому або через банківську установу - через грошовий переказ", - заявила Лазебна.

Міністр також наголосила, що урядом буде створена інформаційна платформа "Допомога поруч"

"В цій постанові уряд також рекомендує банкам створити можливості для зняття готівки в торгівельних мережах через платіжні термінали одержувачам пенсій з банківських карток. Головна наша ідея в цій постанові: ми створюємо інформаційну платформу "Допомога поруч". Це такий централізований банк даних усіх потреб людям, які сьогодні знаходяться вдома", - додала вона.

Нагадаємо, в Україні заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2020 року склала 66,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

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