В Украине против педагогов-коллаборантов будут вводить санкции

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 2 сентября. Формат санкций будет рассматривать Совет нацбезопасности и обороны.

"Преподаватели и образовательные учреждения на ВОТ, которые распространяли образовательные стандарты РФ и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Под украинские санкции также попали российские ВУЗы, их руководители и ученые, которые распространяют пропаганду войны. Всего санкции ввели против 81 физического и 53 юридических лиц.