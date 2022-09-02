В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня. Формат санкцій буде розглядати Рада нацбезпеки та оборони.

"Викладачі та освітні заклади на ТОТ, які поширювали освітні стандарти РФ та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Під українські санкції також потрапили російські ВНЗ, їх керівники та науковці, які поширюють пропаганду війни. Загалом санкції ввели проти 81 фізичної та 53 юридичних осіб.