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Экоинспекция обследовала бассейны трансграничных рек. Обнаружили 42 незаконных свалки

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 16:39
Экоинспекция обследовала бассейны трансграничных рек. Обнаружили 42 незаконных свалки Фото: полсотни незаконных свалок обнаружили в бассейнах трансграничных рек (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Государственная экологическая инспекция провела обследование территорий бассейна пограничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков. Было выявлено 42 несанкционированные свалки.

Об этом сообщает пресс-служба экоинспекции.

"Были выявлены 42 несанкционированные свалки. Сейчас 31 из них уже ликвидирована органами местного самоуправления", - отметил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Кроме того, инспекция провела 11 внеплановых проверок выполнения предписаний, выданных по фактам выявленных нарушений. За несвоевременное их выполнение на ответственных лиц наложили штрафные санкции.

Указано, что инспекция осуществляет контроль за наличием схем санитарной очистки населенных пунктов Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Такие схемы предусматривают порядок сбора, вывоза, утилизации, захоронения и т.д. различных видов отходов.

"В прошлом году было установлено, что схемы санитарной очистки населенных пунктов отсутствуют во Львовской области и в городе Львов. Результатом этого является значительное засорение отходами среды, в частности рек", - добавил глава ГЭИ.

Напомним, в Государственной экологической инспекции назвали основную экологическую проблему в Украине - несанкционированные свалки.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

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