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В Україні минулого року виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 16:22
В Україні минулого року виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ Фото: понад 2 тисячі несанкціонованих звалищ виявили в Україні у 2020-му (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

В Україні у 2020 році виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ. Державна екологічна інспекція планує перевірити 61 суб’єкт, які утилізують медичні відходи.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування заслухав звіт очільника Держекоінспекції Андрія Мальованого про роботу відомства за минулий рік.

"У 2020 році було виявлено понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, найбільше - у Харківській та Херсонській областях. Андрій Мальований наголосив, що стихійні сміттєзвалища - це загальноукраїнська проблема, яка потребує вирішення, в тому числі шляхом законодавчих змін", - вказано у повідомленні.

Керівник інспекції заявив, що цього року відновлено планові перевірки підприємств з найвищим ризиком для довкілля: планується провести понад 7 тисяч таких перевірок. Також триватимуть позапланові перевірки за скаргами фізичних осіб.

"За дорученням прем’єр-міністра України планується перевірити 61 суб’єкт, які утилізують медичні відходи, оскільки генерація таких відходів значно збільшилася у зв’язку із пандемією", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДЕІ провела обстеження територій басейну прикордонних річок Тиса, Уж, Латориця та їх приток. Було виявлено 42 несанкціоновані сміттєзвалища.

Як писало РБК-Україна, у Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні - несанкціоновані сміттєзвалища.

Так, у лютому у Київській та Миколаївській областях виявили звалища COVID-відходів. Було відкрито кримінальну справу.

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