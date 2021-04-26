В Україні минулого року виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ
В Україні у 2020 році виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ. Державна екологічна інспекція планує перевірити 61 суб’єкт, які утилізують медичні відходи.
Комітет з питань екологічної політики та природокористування заслухав звіт очільника Держекоінспекції Андрія Мальованого про роботу відомства за минулий рік.
"У 2020 році було виявлено понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, найбільше - у Харківській та Херсонській областях. Андрій Мальований наголосив, що стихійні сміттєзвалища - це загальноукраїнська проблема, яка потребує вирішення, в тому числі шляхом законодавчих змін", - вказано у повідомленні.
Керівник інспекції заявив, що цього року відновлено планові перевірки підприємств з найвищим ризиком для довкілля: планується провести понад 7 тисяч таких перевірок. Також триватимуть позапланові перевірки за скаргами фізичних осіб.
"За дорученням прем’єр-міністра України планується перевірити 61 суб’єкт, які утилізують медичні відходи, оскільки генерація таких відходів значно збільшилася у зв’язку із пандемією", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ДЕІ провела обстеження територій басейну прикордонних річок Тиса, Уж, Латориця та їх приток. Було виявлено 42 несанкціоновані сміттєзвалища.
Як писало РБК-Україна, у Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні - несанкціоновані сміттєзвалища.
Так, у лютому у Київській та Миколаївській областях виявили звалища COVID-відходів. Було відкрито кримінальну справу.