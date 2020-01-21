В Украине на производстве погибли более 400 человек в 2019 году

В Украине количество смертельно травмированных работников составляет 410 случаев в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.

По итогам Фонда, у 2019 году количество смертельно травмированных работников выросла по сравнению с 2018 годом на 60 человек.

По данным ведомства, в настоящее время зарегистрировано 4 тыс. 394 пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве. Это на 411 человек или 8,6% меньше, чем по итогам 2018 года.

Ранее сообщалось, авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницу, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.

Напомним, ранее на заводе нефтяной компании Exxon Mobil в штате Техас (США) произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 37 человек. Директор завода заявил, что пожар произошел в результате взрыва в одном из подразделений на заводе.

Кроме того, в Техасе вспыхнула пожар на химическом заводе округа Харрис. В результате инцидента погиб один человек, еще 2 пострадали. По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.