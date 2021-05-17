В Украине произошло масштабное обновление "Дії": какие услуги доступны уже сейчас

Президент Владимир Зеленский во время Diia Summit 2.0 заявил, что Украина - это первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. "Ряд документов - в смартфоне, возможность зарегистрировать новорожденного ребенка - в смартфоне, возможность изменить место регистрации - в смартфоне. Все в смартфоне. В общем, запущены десятки онлайн-услуг. Портал и приложение "Дія", которыми пользуются сегодня более 10 миллионов граждан Украины”, - заявил Зеленский.

По оценкам экспертов, реализация инициатив по направлению цифровой экономики может принести Украине до 110 миллиардов долларов за 10 лет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, использование цифровых технологий в бизнесе ускоряет его развитие в 2-3 раза. Поэтому для Украины это возможность ускориться и выйти на новый уровень развития экономики.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина уже становится удобным сервисом. Он также рассказал о новые онлайн-услуги, которыми отныне украинцы смогут пользоваться без лишних справок, бумажек и посещения госорганов.

"Минцифра продолжает строить цифровое государство, создавая уникальные онлайн-сервисы и революционные проекты. К 2024 году планируем перевести 100% публичных услуг в онлайн. Любая услуга от государства будет доступной за несколько минут и не выходя из дома. А вместо десяти кабинетов - один портал-Дія". - сказал Федоров.

Сейчас в приложении и на портале "Дія" для украинцев доступны такие услуги: