В Україні відбулося масштабне оновлення "Дії": які послуги доступні вже зараз

Президент Володимир Зеленський під час Diia Summit 2.0 заявив, що Україна - це перша країна у світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові. "Низка документів - в смартфоні, можливість зареєструвати новонароджену дитину - в смартфоні, можливість змінити місце реєстрації - в смартфоні. Усе в смартфоні. Загалом, запущено десятки онлайн-послуг. Портал і застосунок Дія, якими користуються сьогодні понад 10 мільйонів громадян України”, - заявив Зеленський.

За оцінками експертів, реалізація ініціатив за напрямком цифрової економіки може принести Україні до 110 мільярдів доларів за 10 років, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, використання цифрових технологій у бізнесі прискорює його розвиток у 2-3 рази. Тому для України це можливість прискоритися та вийти на новий рівень розвитку економіки.

Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна вже стає зручним сервісом. Він також розповів про нові революційні онлайн-послуги, якими відтепер українці зможуть користуватися без зайвих довідок, папірців та відвідування держорганів.

"Мінцифра продовжує будувати цифрову державу, створюючи унікальні онлайн-сервіси та революційні проекти. До 2024 року плануємо перевести 100% публічних послуг в онлайн. Будь-яка послуга від держави буде доступною за кілька хвилин і не виходячи з дому. А замість десяти кабінетів - один портал - Дія" . - сказав Федоров.

Наразі в застосунку та на порталі "Дія" для українців доступні такі послуги: