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В Україні відбулося масштабне оновлення "Дії": які послуги доступні вже зараз

Автор: Андрій Василюк

17 травня Мінцифри під час Diia Summit 2.0 презентувала масштабне оновлення "Дії", в рамках якого запустили понад 10 нових електронних послуг. Вони вже зараз доступні на порталі та в застосунку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства та комітету цифрової трансформації.

Президент Володимир Зеленський під час Diia Summit 2.0 заявив, що Україна - це перша країна у світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові. "Низка документів - в смартфоні, можливість зареєструвати новонароджену дитину - в смартфоні, можливість змінити місце реєстрації - в смартфоні. Усе в смартфоні. Загалом, запущено десятки онлайн-послуг. Портал і застосунок Дія, якими користуються сьогодні понад 10 мільйонів громадян України”, - заявив Зеленський.

За оцінками експертів, реалізація ініціатив за напрямком цифрової економіки може принести Україні до 110 мільярдів доларів за 10 років, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, використання цифрових технологій у бізнесі прискорює його розвиток у 2-3 рази. Тому для України це можливість прискоритися та вийти на новий рівень розвитку економіки.

Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна вже стає зручним сервісом. Він також розповів про нові революційні онлайн-послуги, якими відтепер українці зможуть користуватися без зайвих довідок, папірців та відвідування держорганів.

"Мінцифра продовжує будувати цифрову державу, створюючи унікальні онлайн-сервіси та революційні проекти. До 2024 року плануємо перевести 100% публічних послуг в онлайн. Будь-яка послуга від держави буде доступною за кілька хвилин і не виходячи з дому. А замість десяти кабінетів - один портал - Дія" . - сказав Федоров.

Наразі в застосунку та на порталі "Дія" для українців доступні такі послуги:

  • Зміна місця реєстрації онлайн. Для цього потрібна лише ID-картка, 10-15 хвилин на заповнення заяви в Дії й онлайн-підтвердження власника житла. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя. За рік послугу планується поширити на всю країну. Також запущена реєстрація права власності онлайн , завдяки чому й доступна зміна місця реєстрації в декілька кліків.

  • Автоматична реєстрація ФОП. Відтепер відкрити власний бізнес можна автоматично онлайн, без участі держреєстратора. Заявка на відкриття ФОП одразу надходить у реєстр фізосіб-підприємців. Потрібно 10-15 хвилин на заповнення заяви і менше ніж 2 секунди на її обробку.

  • Сплата податків та подання декларацій. Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку. Система сповіщень нагадуватиме про граничні дати подання декларацій та сплати податків.

  • Дія.Підпис - електронний підпис у смартфоні. Тепер можна підписувати будь-які документи, отримувати держпослуги безкоштовно просто з телефона у кілька кліків.

  • NFC-авторизація. У Дії тепер можна авторизуватись, приклавши ID-картку до смартфона. 30 секунд і в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.

  • Статичний QR-код. Тепер не обов’язково ксерити копії документів чи заповнювати бланки. Наприклад, заселяючись у готель чи оформлюючи кредит у банку. За допомогою статичного QR можна ділитися необхідними документами онлайн. Бізнесу не потрібно робити технічну інтеграцію та купувати обладнання - потрібно в кабінеті на порталі Дія згенерувати QR-код та роздрукувати його. Людина сканує QR-код та дає згоду на поширення документів. Важливо, що компанія не зможе вимагати від клієнта додаткові копії документів і надлишкові копії даних. Також у "Дії" можна побачити історію шерингів: коли, скільки разів і з ким ділилися цифровими копіями документів.

  • Нові будівельні послуги. Для класу наслідків СС2/СС3 - електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію ;автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт для об’єктів класу наслідків СС1; онлайн-видавання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

  • E-петиції. Українці зможуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі "ВзаємоДія" або в застосунку Дія. Це перший етап запровадження електронної демократії в Україні.

  • Заміна водійського й оновлений розділ "Штрафи". Подати заявку на нове посвідчення в "Дії" можна за 5 хвилин. Також для тих, у кого є водійське посвідчення, кожну годину "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи". Також стануть доступними штрафи, виписані патрульними. Якщо будуть нові, то вони одразу там з'являться, а застосунок надішле сповіщення. За 5 днів до закінчення терміну оплати "Дія" нагадає про несплачений штраф, виписаний патрульним.

  • Подання заяви на намір отримати пільгову іпотеку для внутрішньопереміщених осіб. Доступний кредит на житло переселенцям, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході України. Кредит - на 20 років під 3% річних. Заяву можна подати на порталі "Дія" за 10 хвилин.

  • Сплата адмінзбору онлайн. Потрібно буде навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично. 2 кліка замінять 2 візитів. Доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному, послуга поступово буде масштабуватись на всю Україну.

  • Реєстрація операторів потужностей ринку. Тепер можна автоматизувати весь процес - реєстрація через портал "Дія" займе 1 хвилину. Потужності ринку - це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів. Від бджільництва, кав’ярні або МАФу з морозивом до вантажівок-холодильників та торговельних мереж супермаркетів.

Нагадаємо, у квітні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу на порталі та в застосунку "Дія" нової послуги для українських підприємців - сплати податків та подання декларацій через "Дію".

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