В Україні відбулося масштабне оновлення "Дії": які послуги доступні вже зараз

17 травня Мінцифри під час Diia Summit 2.0 презентувала масштабне оновлення "Дії", в рамках якого запустили понад 10 нових електронних послуг. Вони вже зараз доступні на порталі та в застосунку.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства та комітету цифрової трансформації.
Президент Володимир Зеленський під час Diia Summit 2.0 заявив, що Україна - це перша країна у світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові. "Низка документів - в смартфоні, можливість зареєструвати новонароджену дитину - в смартфоні, можливість змінити місце реєстрації - в смартфоні. Усе в смартфоні. Загалом, запущено десятки онлайн-послуг. Портал і застосунок Дія, якими користуються сьогодні понад 10 мільйонів громадян України”, - заявив Зеленський.
За оцінками експертів, реалізація ініціатив за напрямком цифрової економіки може принести Україні до 110 мільярдів доларів за 10 років, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, використання цифрових технологій у бізнесі прискорює його розвиток у 2-3 рази. Тому для України це можливість прискоритися та вийти на новий рівень розвитку економіки.
Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна вже стає зручним сервісом. Він також розповів про нові революційні онлайн-послуги, якими відтепер українці зможуть користуватися без зайвих довідок, папірців та відвідування держорганів.
"Мінцифра продовжує будувати цифрову державу, створюючи унікальні онлайн-сервіси та революційні проекти. До 2024 року плануємо перевести 100% публічних послуг в онлайн. Будь-яка послуга від держави буде доступною за кілька хвилин і не виходячи з дому. А замість десяти кабінетів - один портал - Дія" . - сказав Федоров.
Зміна місця реєстрації онлайн. Для цього потрібна лише ID-картка, 10-15 хвилин на заповнення заяви в Дії й онлайн-підтвердження власника житла. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя. За рік послугу планується поширити на всю країну. Також запущена реєстрація права власності онлайн , завдяки чому й доступна зміна місця реєстрації в декілька кліків.
Автоматична реєстрація ФОП. Відтепер відкрити власний бізнес можна автоматично онлайн, без участі держреєстратора. Заявка на відкриття ФОП одразу надходить у реєстр фізосіб-підприємців. Потрібно 10-15 хвилин на заповнення заяви і менше ніж 2 секунди на її обробку.
Сплата податків та подання декларацій. Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку. Система сповіщень нагадуватиме про граничні дати подання декларацій та сплати податків.
Дія.Підпис - електронний підпис у смартфоні. Тепер можна підписувати будь-які документи, отримувати держпослуги безкоштовно просто з телефона у кілька кліків.
NFC-авторизація. У Дії тепер можна авторизуватись, приклавши ID-картку до смартфона. 30 секунд і в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.
Статичний QR-код. Тепер не обов’язково ксерити копії документів чи заповнювати бланки. Наприклад, заселяючись у готель чи оформлюючи кредит у банку. За допомогою статичного QR можна ділитися необхідними документами онлайн. Бізнесу не потрібно робити технічну інтеграцію та купувати обладнання - потрібно в кабінеті на порталі Дія згенерувати QR-код та роздрукувати його. Людина сканує QR-код та дає згоду на поширення документів. Важливо, що компанія не зможе вимагати від клієнта додаткові копії документів і надлишкові копії даних. Також у "Дії" можна побачити історію шерингів: коли, скільки разів і з ким ділилися цифровими копіями документів.
Нові будівельні послуги. Для класу наслідків СС2/СС3 - електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію ;автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт для об’єктів класу наслідків СС1; онлайн-видавання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
E-петиції. Українці зможуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі "ВзаємоДія" або в застосунку Дія. Це перший етап запровадження електронної демократії в Україні.
Заміна водійського й оновлений розділ "Штрафи". Подати заявку на нове посвідчення в "Дії" можна за 5 хвилин. Також для тих, у кого є водійське посвідчення, кожну годину "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи". Також стануть доступними штрафи, виписані патрульними. Якщо будуть нові, то вони одразу там з'являться, а застосунок надішле сповіщення. За 5 днів до закінчення терміну оплати "Дія" нагадає про несплачений штраф, виписаний патрульним.
Подання заяви на намір отримати пільгову іпотеку для внутрішньопереміщених осіб. Доступний кредит на житло переселенцям, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході України. Кредит - на 20 років під 3% річних. Заяву можна подати на порталі "Дія" за 10 хвилин.
Сплата адмінзбору онлайн. Потрібно буде навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично. 2 кліка замінять 2 візитів. Доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному, послуга поступово буде масштабуватись на всю Україну.
Реєстрація операторів потужностей ринку. Тепер можна автоматизувати весь процес - реєстрація через портал "Дія" займе 1 хвилину. Потужності ринку - це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів. Від бджільництва, кав’ярні або МАФу з морозивом до вантажівок-холодильників та торговельних мереж супермаркетів.
Нагадаємо, у квітні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу на порталі та в застосунку "Дія" нової послуги для українських підприємців - сплати податків та подання декларацій через "Дію".