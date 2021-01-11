ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине произошло еще одно землетрясение

Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 10 января, во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 1,9 балла. Ранее сообщалось о землетрясении в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Вчера в 13:13 в районе с. Луки Самборского района был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий.

Землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось, сообщили спасатели.

Самые читаемые новости

Чрезвычайники обозначили колебания земли как "некласифицированное происшествие".

Напомним, в начале декабря в Украине зафиксировали ряд землетрясений - подземные толчки происходили в Карпатском регионе на территории трех западных областей за сутки.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5. Интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Кроме того, в Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение, его магнитуда составила всего 2,0.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины землетрясение