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В Україні стався ще один землетрус

Автор: Анастасия Рокитна

У неділю, 10 січня, у Львівській області стався землетрус магнітудою 1,9 бала. Раніше повідомлялось про землетрус у Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.

Вчора о 13:13 в районі с. Луки Самбірського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків.

Землетрус такої потужності людиною на поверхні не відчувався, повідомили рятувальники.

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Надзвичайники позначили коливання землі як "некласифікована подія".

Нагадаємо, на початку грудня в Україні зафіксували ряд землетрусів - підземні поштовхи відбувалися в Карпатському регіоні на території трьох західних областей за одну добу.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,5. Інтенсивність коливань лежала нижче межі чутливості людей.

Крім того, у Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус, його магнітуда склала всього 2,0.

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