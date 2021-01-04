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Землетрясение на Закарпатье не привело к негативным последствиям

Закарпатская область, Понедельник 04 января 2021 10:36
Землетрясение на Закарпатье не привело к негативным последствиям
Фото: землетрясение (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В воскресенье, 3 января, в Закарпатской области произошло землетрясение. Однако оно обошлось без негативных последствий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, накануне около 00:08 измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла в районе села Барбово Мукачевского района. Отмечается, что землетрясение не ощущалось на поверхности земли человеком.

Напомним, в начале декабря в Украине зафиксировали ряд землетрясений - подземные толчки происходили в Карпатском регионе на территории трех западных областей за сутки.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5. Интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Кроме того, в Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение, его магнитуда составила всего 2,0.

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