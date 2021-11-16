ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, загинули п'ять жінок

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 16 листопада 2021 14:33
В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, загинули п'ять жінок Фото: поліція затримала адміністратора будинку престарілих (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, яка призвела до жертв. Цього разу в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку престарілих в Центральному районі Дніпра виявили тіла п'яти жінок у віці від 75 до 89 років.

За даними поліції, в одній з кімнат на другому поверсі сталося коротке замикання і загоряння електропроводки. Імовірно, жінки могли отруїтися чадним газом, їх тіла направили на експертизу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали адміністратора приватного будинку престарілих. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває.

Нагадаємо, на початку 2021 року сталася пожежа в приватному будинку престарілих у Харкові, тоді загинули 16 осіб, більше 10 постраждалих були госпіталізовані.

Причиною тієї пожежі стало порушення правил пожежної безпеки. Під час загоряння був включений обігрівач, який міг спричинити навантаження на електромережі та привести до короткого замикання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Пожежа
NEWS
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів