В Украине произошел массовый сбой в работе карт VISA: что известно

В Украине произошел масштабный сбой в работе карт Visa. Пользователи жалуются на невозможность проведения транзакций.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Visa.
Как отмечают в Visa, компания осведомлена о технических сложностей и уже решает проблему. В то же время причина сбоя была установлена и работа сервисов некоторых банков - восстановлена.
"Visa осведомлена о технических сложностях с оплатами и переводами в ряде банков Украины. Мы установили причину сбоя и на текущий момент уже восстановлена работа сервисов большинства банков", - заявили в пресс-службе.
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