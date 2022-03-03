В Украине произошел массовый сбой в работе карт VISA: что известно

Как отмечают в Visa, компания осведомлена о технических сложностей и уже решает проблему. В то же время причина сбоя была установлена и работа сервисов некоторых банков - восстановлена.

"Visa осведомлена о технических сложностях с оплатами и переводами в ряде банков Украины. Мы установили причину сбоя и на текущий момент уже восстановлена работа сервисов большинства банков", - заявили в пресс-службе.