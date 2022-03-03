UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине произошел массовый сбой в работе карт VISA: что известно

Автор: Сергей Пышкин

В Украине произошел масштабный сбой в работе карт Visa. Пользователи жалуются на невозможность проведения транзакций.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Visa.

Как отмечают в Visa, компания осведомлена о технических сложностей и уже решает проблему. В то же время причина сбоя была установлена и работа сервисов некоторых банков - восстановлена.

"Visa осведомлена о технических сложностях с оплатами и переводами в ряде банков Украины. Мы установили причину сбоя и на текущий момент уже восстановлена работа сервисов большинства банков", - заявили в пресс-службе.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаVisa