В Украине проходят первые выборы в 86 ОТО

Сегодня, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) проходят первые местные выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, по данным правоохранителей, по состоянию на утро все участковые избирательные комиссии получили бюллетени для голосования. Всего для проведения первых местных выборов в ОТО были образованы 119 территориальных избирательных комиссий. Все участки были взяты под круглосуточную охрану.

Кроме того, с начала предвыборной кампании правоохранители зарегистрировали 47 нарушений. В большинстве случаев нарушения связанные с незаконной агитацией (14), подкупом избирателей (5) и фальсификацией избирательных документов (4). По 7 фактам было начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начался процесс выдвижения кандидатов на первых местных выборах в ОТО, запланированных на 22 декабря 2019 года. Процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя на соответствующих первых местных выборах начался 18 ноября.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в ОТО на 22 декабря 2019 года. В некоторых ОТО организация местных выборов была под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.