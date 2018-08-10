В Україні проходять випробування нової самохідної гаубиці

Самохідна гаубиця "Богдана" має так званий "натовський калібр"

В Україні проходять випробування нової 155-мм самохідної гаубиці "Богдана". Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради національної безпеки і оборони.

Повідомляється, що секретар РНБО Олександр Турчинов відвідав випробування самохідної гаубиці "Богдана". Зазначимо, нове знаряддя має так званий "натовський калібр".

"Її (гаубиці, - ред.) важливими характеристиками є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню", - зазначив Турчинов і додав, що спеціальними боєприпасами гаубиця може вражати ціль на відстані до 60 кілометрів.

Він також підкреслив, що зброя має калібр, якого раніше не було у Збройних силах України та немає в російській армії. За словами Турчинова, стандартам НАТО відповідає як система управління гаубицею, так і технологія її виготовлення.

Фото: випробування самохідної гаубиці (rnbo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на заводі "Артем" в Києві запустили виробництво великокаліберних боєприпасів. За словами президента Петра Порошенка, запуск нової виробничої дільниці з виготовлення артилерійських боєприпасів - це старт вкрай важливого для України серійного виробництва.

До цього стало відомо, що українські військові отримали два модернізовані винищувачі МіГ-29.