В Украине продолжаются кибератаки. Используются электронные почты судов

По ссылкам в письме загружается вредоносное ПО (вирус).

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что могут быть скомпрометированы только отдельные адреса судов.

"Хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", - говорится в сообщении.