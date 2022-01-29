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В Украине продолжаются кибератаки. Используются электронные почты судов

Автор: Валерия Полищук

В Украине продолжаются массовые кибератаки, которые состоялись 13 и 14 января. С пятницы, 28 января, по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязь.

По ссылкам в письме загружается вредоносное ПО (вирус).

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что могут быть скомпрометированы только отдельные адреса судов.

"Хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

Президент Владимир Зеленский считает, что за ней может стоять Россия.

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