В Украине продолжаются кибератаки. Используются электронные почты судов
В Украине продолжаются массовые кибератаки, которые состоялись 13 и 14 января. С пятницы, 28 января, по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязь.
По ссылкам в письме загружается вредоносное ПО (вирус).
"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что могут быть скомпрометированы только отдельные адреса судов.
"Хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", - говорится в сообщении.
Напомним, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".
Президент Владимир Зеленский считает, что за ней может стоять Россия.