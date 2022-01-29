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В Україні тривають кібератаки. Використовуються електронні пошти судів

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Субота 29 січня 2022 21:51
В Україні тривають кібератаки. Використовуються електронні пошти судів Фото: в Україні тривають кібератаки (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні тривають масові кібератаки, які відбулися 13 і 14 січня. З п'ятниці, 28 січня, за офіційними адресами судової влади відбувається розсилка з нібито судовими запитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв'язок.

За посиланнями в листі завантажується шкідливе ПЗ (вірус).

"Проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином, листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що можуть бути скомпрометовані тільки окремі адреси судів.

"Хоча не слід виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині січня сталася наймасштабніша за чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти ряду міністерств і портал електронних послуг "Дія".

Президент Володимир Зеленський вважає, що за нею може стояти Росія.

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