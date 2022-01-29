В Україні тривають кібератаки. Використовуються електронні пошти судів

В Україні тривають масові кібератаки, які відбулися 13 і 14 січня. З п'ятниці, 28 січня, за офіційними адресами судової влади відбувається розсилка з нібито судовими запитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв'язок .

За посиланнями в листі завантажується шкідливе ПЗ (вірус).

"Проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином, листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що можуть бути скомпрометовані тільки окремі адреси судів.

"Хоча не слід виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер", - йдеться в повідомленні.