В Украине продолжает теплеть, на дорогах местами гололед

В Украине в субботу, 23 января, продолжит теплеть. Осадков не прогнозируется, в центральных и восточных областях туман, местами гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Температура воздуха сегодня будет колеблется днем от +1 до +6 градусов, на западе +7 +12, ночью +3-2. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях туман. В Карпатах и на Закарпатье возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный 7-12 м/с.

Покрытие на дорогах госзначения в большинстве областей мокрое. На Ужоцком, Ивашковском и Орявском перевалах дождь, на остальных перевалах без осадков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Ранее РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре предупредили о новом похолодании, которое идет в Украину. Потепление будет наблюдаться в стране до 26 января, после чего вновь вернутся холода.

После этого в Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.