В Україні продовжує теплішати, на дорогах місцями ожеледь

В Україні у суботу, 23 січня, продовжить теплішати. Опадів не прогнозується, у центральних та східних областях туман, місцями ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Температура повітря коливається вдень від +1 до +6 градусів, на заході +7 +12, вночі +3-2. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській та Сумській областях туман. У Карпатах та на Закарпатті можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний 7-12 м/с.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. На Ужоцькому, Івашківському та Орявському перевалах дощ, на решті перевалах без опадів. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

Раніше РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі попередили про новий похолодання, яке йде в Україну. Потепління буде спостерігатися в країні до 26 січня, після чого знову повернуться холоду.

Після цього в Україні з лютого прогнозують сильне потепління. Температура повітря сягатиме +15 градусів.