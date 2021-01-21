ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украину с февраля придет сильное потепление: температура поднимется до +15

Украина, Четверг 21 января 2021 12:55
В Украину с февраля придет сильное потепление: температура поднимется до +15
Фото: люди на улице (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что после 26 января в Украине на несколько дней ухудшится погода, ожидаются сильные порывы ветра, температура воздуха днем составит 0-5 градусом мороза, ночью до -9. После этого ожидается следующее потепление.

"В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины что днем, что ночью будет положительной. Днем достигнет 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15 тепла", - отметил Кульбида.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходные синоптики прогнозируют потепление во всех регионах страны. В воскресенье в Херсонской области температура поднимется до +11 градусов.

Отметим, сегодня погода в Украине улучшилась в западных областях, там сегодня утром уже потеплело до +5. При этом на востоке сохранятся морозы, местами будет до -27.

Также сообщалось, что после потепления погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Гидрометцентр

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь