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В Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для COVID-19

Украина, Четверг 26 ноября 2020 11:18
В Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для COVID-19
Фото: медик (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 26 ноября заполнены 50,7% кроватей, что на 1,2% меньше, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с заполненностью коек наблюдается в Полтавской (заняты 70,3%), Николаевской (66%), Кировоградской (64,6%), Запорожской (61,7%) и Черниговской (61,4%). В Киеве заняты 55,8% кроватей.

Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (17,8%), Луганской (26,1%), Тернопольской (38,4%), Сумской (42,4%) и Житомирской (44,7%) областях.

Всего введено в стране уже 54 347 кроватей.

При этом в стране продолжается рост заболеваемости COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 463 при норме в 40, тогда как днем ранее он составлял 451,7. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 899,4. В Киеве показатель составляет 555.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд по числу случаев коронавируса - заразились 15 331 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве, Одессе, Черкасской и Сумской областях наблюдается напряженная ситуация с кроватями для пациентов с COVID-19.

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