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В Украине ввели почти 54 тысячи кроватей для COVID-19, заполнены 51,9%

Украина, Среда 25 ноября 2020 11:59
В Украине ввели почти 54 тысячи кроватей для COVID-19, заполнены 51,9%
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на 25 ноября введено 53 969 кроватей для пациентов с коронавирусом. Из них 51,9% остаются заполненными.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с заполненностью коек наблюдается в Полтавской (заняты 70%), Николаевской (67,9%), Запорожской (66,6%), Черниговской (62,6%) и Кировоградской (60,2%) областях. В Киеве заняты 58,3% кроватей.

Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (18,5%), Луганской (26%), Тернопольской (39,7%), Сумской (42,9%) и Житомирской (45,8%) областях.

При этом в Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 451,7 при норме в 40. Днем ранее он был 443,2. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 860,7. В Киеве показатель составляет 539,2.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской и Запорожской областях, и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в Украине вводят новый способ вызова "скорой" для зараженных коронавирусом.

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