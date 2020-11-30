ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине продолжает расти число госпитализированных с COVID-19

Украина, Понедельник 30 ноября 2020 10:53
В Украине продолжает расти число госпитализированных с COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине продолжает увеличиваться число госпитализированных с коронавирусной болезнью. На прошлой неделе COVID-19 диагностировали почти у 100 тысяч человек - на 7 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью... Были госпитализированы 11 606 человек. Это также на тысячу госпитализаций больше, чем на позапрошлой неделе... увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, Степанов заявил, что Минздрав будет обращаться по поводу увольнения главных врачей некоторых лечебных учреждений из-за неудовлетворительных показателей обеспечения больниц.

Напомним, министр здравоохранения подчеркнул, что в Украине продолжает оставаться напряженной ситуация с распространением коронавируса.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине впервые за две недели выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.

Также сообщалось, что в Украине уменьшилась заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 29 ноября заполненными оставались 47,5% кроватей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество госпитализацияМаксим СтепановКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь