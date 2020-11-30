В Україні продовжує зростати кількість госпіталізованих з COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В Україні продовжує збільшуватися число госпіталізованих з коронавірусною хворобою. Минулого тижня COVID-19 діагностували майже у 100 тисяч осіб - на 7 тисяч більше, ніж позаминулого тижня.

Про це в ході брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків захворюваності коронавірусною хворобою... Були госпіталізовані 11 606 осіб. Це також на тисячу госпіталізацій більше, ніж позаминулого тижня... збільшується кількість людей, які госпіталізуються у наші лікарні", - зазначив глава МОЗ.

Крім того, Степанов заявив, що МОЗ буде звертатися з приводу звільнення головних лікарів деяких лікувальних установ через незадовільні показників забезпечення лікарень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я підкреслив, що в Україні продовжує залишатися напруженою ситуація з поширенням коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні вперше за два тижні виявили менш як 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.

Також повідомлялося, що в Україні зменшилася заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 29 листопада заповненими залишалися 47,5% ліжок.