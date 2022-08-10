UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию, - нардеп

Фото: Верховная рада продлит военное положение в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

На ближайшем пленарном заседании Верховная рада снова продлит срок действия военного положения в Украине. Также будет продлен срок всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Он отметил, что соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

"Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным. Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", - написал нардеп.

Как известно, это будет уже четвертое продление военного положения за этот год. 22 мая депутаты ВР приняли законопроект о продлении мобилизации до 23 августа.

Также в Украине с 25 февраля проходит всеобщая мобилизация.

Напомним, что ранее Рада расширила список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в УкраинеВоенное положениеВерховная радаВойна в Украине