ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин внесет в Раду закон о реформе нотариата в начале осени

Украина, Четверг 30 июля 2020 16:43
Кабмин внесет в Раду закон о реформе нотариата в начале осени
Фото: Ольга Онищук (novavlada.info)
Автор: Юлия Струк

Разработка проекта находится на финальной стадии

Кабинет министров внесет в Верховную раду законопроект о реформе нотариата в начале осени. Разработка документа находится на финальной стадии.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Ольга Онищук, передает правительственный портал.

Она отметила, что Министерство юстиции внедряет масштабную реформу нотариата.

"Сейчас разработка соответствующего законопроекта находится уже на финишной прямой. Эта законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение парламента уже в начале осени", - указано в сообщении.

Отмечается, что реализация реформы предусматривает три стратегических шага. Один из них - введение электронной системы нотариата.

"Этот проект призван улучшить качество нотариальных действий путем уменьшения времени на совершение действия и защиты нотариального документа от подделки", - указано в сообщении.

Напомним, в феврале Верховная рада приняла за основу изменения в закон "О нотариате".

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал предоставление нотариусам права регистрировать браки и разводы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины реформызаконопроектМинистерство юстиции Украинынотариусы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь