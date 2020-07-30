Кабмин внесет в Раду закон о реформе нотариата в начале осени

Фото: Ольга Онищук (novavlada.info)

Разработка проекта находится на финальной стадии

Кабинет министров внесет в Верховную раду законопроект о реформе нотариата в начале осени. Разработка документа находится на финальной стадии.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Ольга Онищук, передает правительственный портал.

Она отметила, что Министерство юстиции внедряет масштабную реформу нотариата.

"Сейчас разработка соответствующего законопроекта находится уже на финишной прямой. Эта законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение парламента уже в начале осени", - указано в сообщении.

Отмечается, что реализация реформы предусматривает три стратегических шага. Один из них - введение электронной системы нотариата.

"Этот проект призван улучшить качество нотариальных действий путем уменьшения времени на совершение действия и защиты нотариального документа от подделки", - указано в сообщении.

Напомним, в феврале Верховная рада приняла за основу изменения в закон "О нотариате".

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал предоставление нотариусам права регистрировать браки и разводы.