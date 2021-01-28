В Україні подовжать використання цифрових паспортів: комітет підтримав закон

Фото: цифровий паспорт (facebook.com diia.gov.ua)

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо використання цифрових паспортів. Йдеться про проект закону №4355.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує дозволити відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон).

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект закону за основу", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, зараз використання таких паспортів здійснюється у межах реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року. Кількість українців, кі користуються е-паспортами через мобільний додаток порталу "Дія", становить близько 5 мільйонів осіб.

"Зазначений експериментальний проект має позитивну динаміку реалізації, разом з тим, проект є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорту та е-паспорту для виїзду за кордон після 2021 року", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року у мобільному додатку "Дія" стали доступними цифрові документи громадянина України. Президент України Володимир Зеленський підкреслював, що українські громадяни мають змогу користуватися цифровими ID-паспортом та біометричним закордонним паспортом.

Як писало РБК-Україна, КМУ визнав офіційними документами внутрішній та закордонний паспорти в додатку "Дія".