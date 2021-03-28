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В Украине продлили срок установки счетчиков газа

Новина українською → Украина, Воскресенье 28 марта 2021 08:22
В Украине продлили срок установки счетчиков газа Фото: украинцам продлили срок установки счетчиков газа (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине продлили срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он продлевает до 1 января 2023 года установку газораспределительными компаниями счетчиков в домах украинцев, использующих газ только для приготовления пищи.

Закон отложил обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Кроме того, газораспределительные компании обязали ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, отказавшимся от их установки.

НКРЭКУ будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения об установке счетчиков.

В свою очередь Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Отметим, закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.

Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, этот документ парламент одобрил во втором чтении в начале марта. За него проголосовали 244 парламентария.

Так, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из госбюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков в тех зданиях, где они отсутствуют.

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