В Украине продлили срок установки счетчиков газа
В Украине продлили срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он продлевает до 1 января 2023 года установку газораспределительными компаниями счетчиков в домах украинцев, использующих газ только для приготовления пищи.
Закон отложил обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.
Кроме того, газораспределительные компании обязали ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, отказавшимся от их установки.
НКРЭКУ будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения об установке счетчиков.
В свою очередь Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.
Отметим, закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, этот документ парламент одобрил во втором чтении в начале марта. За него проголосовали 244 парламентария.
Так, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из госбюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков в тех зданиях, где они отсутствуют.