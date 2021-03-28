ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні продовжили термін установки лічильників газу

Новость на русском → Україна, Неділя 28 березня 2021 08:22
В Україні продовжили термін установки лічильників газу Фото: українцям продовжили термін установки лічильників газу (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні продовжили термін установки лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він продовжує до 1 січня 2023 року установку газорозподільними компаніями лічильників у будинках українців, що використовують газ тільки для приготування їжі.

Закон відклав обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їх відмови від встановлення лічильників газу.

Крім того, газорозподільні компанії зобов'язали щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх установки.

НКРЕКП буде щоквартально оприлюднювати на своєму веб-сайті інформацію про встановлення лічильників.

Своєю чергою Кабінет міністрів у тримісячний термін має розробити та затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за свій рахунок, у розмірі середньозваженої вартості установки лічильників.

Відзначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.

Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, цей документ парламент схвалив у другому читанні на початку березня. За нього проголосували 244 парламентарії.

Так, в Міністерстві розвитку громад і територій напрацьовують зміни до законодавства, які дозволять отримати з держбюджету кошти для фінансування робіт по установці лічильників у тих будинках, де вони відсутні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство счетчики Закон
NEWS
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда