В Україні продовжили термін установки лічильників газу
В Україні продовжили термін установки лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.
Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Він продовжує до 1 січня 2023 року установку газорозподільними компаніями лічильників у будинках українців, що використовують газ тільки для приготування їжі.
Закон відклав обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їх відмови від встановлення лічильників газу.
Крім того, газорозподільні компанії зобов'язали щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх установки.
НКРЕКП буде щоквартально оприлюднювати на своєму веб-сайті інформацію про встановлення лічильників.
Своєю чергою Кабінет міністрів у тримісячний термін має розробити та затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за свій рахунок, у розмірі середньозваженої вартості установки лічильників.
Відзначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.
Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, цей документ парламент схвалив у другому читанні на початку березня. За нього проголосували 244 парламентарії.
Так, в Міністерстві розвитку громад і територій напрацьовують зміни до законодавства, які дозволять отримати з держбюджету кошти для фінансування робіт по установці лічильників у тих будинках, де вони відсутні.