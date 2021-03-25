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В Украине продлят срок установки счетчиков газа

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 16:00
В Украине продлят срок установки счетчиков газа Фото: счетчик (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине продлят срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон продлевает до 1 января 2023 года установку газораспределительными компаниями счетчиков в домах украинцев, где газ используется только для приготовления пищи.

Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Кроме того, газораспределительные компании обязали ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, отказавшимся от их установки.

НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями этих обязанностей.

В свою очередь Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, этот документ Рада приняла в начале марта. За него проголосовали 244 парламентария.

Как писало РБК-Украина, за основу этот закон нардепы одобрили в середине февраля.

Так, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из госбюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков в тех зданиях, где они отсутствуют.

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