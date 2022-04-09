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В Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи переселенцам

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 23:00
В Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи переселенцам Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявления на получение помощи переселенцам. Конечный срок подачи заявления - 30 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Правительство продлило конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля. Украинцы могут до конца этого месяца податься на получение 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на ребенка", - написал он.

Напомним, Кабмин выделил Минсоцполитики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг".

Кроме того, внутренние переселенцы, чтобы получить выплаты за март, должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица до 14 апреля.

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