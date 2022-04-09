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В Україні продовжили термін подачі заяв на отримання допомоги переселенцям

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Київ, Субота 09 квітня 2022 23:00
В Україні продовжили термін подачі заяв на отримання допомоги переселенцям Фото: прем'єр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет Міністрів України продовжив термін подачі заяви на отримання допомоги переселенцям. Кінцевий термін подання заяви - 30 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Уряд продовжив кінцевий термін подачі заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня. Українці можуть до кінця цього місяця податися на отримання 2 тисяч гривень на дорослого і 3 тисяч гривень на дитину", - написав він.

Нагадаємо, Кабмін виділив Мінсоцполітики 10 млрд гривень на програму "надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг".

Крім того, внутрішні переселенці, щоб отримати виплати за березень, повинні зареєструватися як внутрішньо переміщені особи до 14 квітня.

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